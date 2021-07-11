До 30% заразившихся ковидом: В «ЛНР» объяснили решение не открывать детские лагеря

Группировка «ЛНР» отменила работу загородных лагерей отдыха из-за того, что у части сотрудников таких учреждений был обнаружен коронавирус. Об заявил главный санитарный врач Дмитрий Докашенко.



Так, в некоторых лагерях до 30% сотрудников получили положительный результат по COVID-тесту.



Докашенко добавил, что в настоящее время на подконтрольной «ЛНР» территории отмечается подъем заболеваемости по коронавирусной инфекции, и «педагоги не стали исключением».

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусом.

9 июля стало известно, что на подконтрольной группировке «ЛНР» территории отменена работа детский загородных лагерей из-за ситуации с COVID-19.