«ДНР» зарегистрировала 17 смертей и 74 новых случая заболевания COVID-19

За минувшие сутки «минздрав» группировки «ДНР» зарегистрировал 74 новых случая заболевания коронавирусом, от осложнений умерли 17 пациентов.



В целом, формирование признало 44 608 случаев заболевания. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 37 484 пациента. От болезни скончались 3 386 заболевших.



За сутки выявлено 73 случая пневмоний, на 20 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 54. Всего на лечении 1135 пациентов с пневмониями, из них 543 на кислородной поддержке (+24 за сутки).



Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2077 пациентов, ранее переболевший Covid-19.