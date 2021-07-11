Сотрудники комбината в Докучаевске не получают зарплату уже восемь месяцев

Сотрудники Докучаевского флюсо-доломитный комбинат (ДФДК) не получают зарплату уже восемь месяцев. Об этом пишет Telegram-канал «Донбасс решает» со ссылкой на одного из работников, который представился Александром.



Ранее предприятие было передано под управление «Государственного унитарного предприятия "Уголь Донбасса"» при группировке «ДНР». До этого ДФДК с весны 2017 года находился под управлением компании «Внешторгсервис». За этот период у предприятия накопились долги по заработной плате, многие сотрудники уволились.