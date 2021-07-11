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В Луганской области подтверждены три новых случая коронавируса

11 июля 2021, 16:07

В Луганской области подтверждены три новых случая коронавируса

За прошедшие сутки, 10 июля, в Луганской области лабораторно подтверждены три новых случая COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

По одному заболевшему выявили в Лисичанске, Северодонецке и Попасной. О новых летальных случаях не сообщается.

За все время исследований в области ковид подтвержден у 26 730 человек. Из них выздоровели — 25 579, лечатся — 197, умерло 954 человека.

В ОГА отметили, что за время распространения этого вируса в области заболело 1 094 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели — 1 085.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 12 (при пороговом 60).

За прошедшие сутки «минздрав» группировки «ЛНР» зарегистрировал 70 новых случаев заражения коронавирусом и четыре смерти. В целом, формирование признало 5 539 случаев заболевания: 4 637 пациентов излечились, скончались 499 заболевших.

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