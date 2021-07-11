ГФС и СБУ проверили сеть АЗС Glusco. Признаков работы не обнаружили

Сотрудники Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины проверили деятельность сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком и сообщили, что она не работает. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.



«Сотрудники ГФС совместно с СБУ и при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети в 15 регионах страны. По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен», — говорится в сообщении.



ГФС напомнили, что 11 марта представители службы совместно с СБУ провели около 140 обысков в сети Glusco. Установлено, что некоторые компании организовали незаконную схему по ввозу в Украину нефтепродуктов, в том числе из РФ. Досудебное расследование продолжается.



5 июля в СМИ появилась информация о запуске работы автозаправочных станций сети Glusco, которая уже более трех месяцев назад прекратила реализацию нефтепродуктов — в компании объяснили это технологический запуском для проверки оборудования.



В ГФС объяснили, что, по решению районного суда Харькова, разрешается открыть резервуары с топливом на тех АЗС, где по результатам экспертизы какие топлива соответствует ГСТУ а где нет — делать это запрещено.



9 июля СМИ сообщили, что новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с Медведчуком, станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре, компании якобы подписали соглашение.



10 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что введенные санкции в отношении Виктора Медведчука действуют в полном объеме и что «не соответствует действительности и распространенная отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку, одной из коммерческих структур».