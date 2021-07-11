Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 90 879 заболевших ковидом. Из них 88 138 человек выздоровели, а 2367 — умерли. За неделю зафиксировано 7344 заболевших и 341 летальный случай.



Группировка «ДНР» признает 44 608 заболевших COVID-19: 37 484 человек выписаны, 3 386 — скончались. За неделю — 8912 новых случаев болезни и 729 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 26 730 случаев коронавируса (25 579 человек выздоровели, 954 — умерли). За неделю — 1455 новых случаев болезни и 126 летальных случая.



Группировка «ЛНР» подтверждает 5539 случаев COVID-19: выписали 4637 человек, 499 — умер. За неделю — 1051 новый случай болезни и 78 умерших.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия по-прежнему не дала согласие на проведение встречи министров стран Нормандского формата.



Кулеба считает, что пока рано прогнозировать формат, в котором США помогут в дипломатическом урегулировании конфликта на Донбассе.



В МИД РФ допустили возможность участия США в процессе урегулирования конфликта на востоке Украины. «Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий», — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович убежден в сохранении социальных связей с неподконтрольными территориями в случае реализации сценария «стены» или «заморозки» конфликта. Он подчеркнул, что такой вариант предусматривает признание за Россией полной ответственности за содержание оккупированных территорий. По словам Арестовича, вопрос о признании за РФ контроля над ОРДЛО может быть вынесен на всеукраинский референдум.



Ситуация с безопасностью на востоке Украины не улучшается, а вызовы только обостряются. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик. Посол Чевик призвал стороны вернутся к применению конструктивного подхода как на местах, так и в Рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы.



Заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы 6 июля было сорвано из-за участия представительницы группировки «ДНР» Майи Пироговой, которая осуждена в Украине за терроризм. Заседание стало первым для Сильвии Берманн — нового модератора в политподгруппе от ОБСЕ.



Права человека



Human Rights Watch получила новую информацию о нескольких женщин, которых удерживает «ДНР» по сфабрикованным обвинениям в «шпионаже». Одна женщина была беременной, когда ее задержали в мае 2021 года. Две другие имеют серьезные заболевания, от которых они не получали лечение, а четвертую — пытали.



В оккупированном Донецке и Луганске действует более 160 незаконных тюрем, в которых удерживаются более 3500 человек. Об этом сообщила заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова со ссылкой на данные Офиса генерального прокурора.



Боевые действия



Один военнослужащий Вооруженных сил погиб, еще восемь получили ранения в результате огня со стороны незаконных вооруженных формирований.



Общество



Офис генерального прокурора проверит информацию о возможном содействии главы Беларуси Александра Лукашенко группировке «ЛНР» в проведении «следствия» в отношении арестованного оппозиционного журналиста Романа Протасевича.



Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о готовности обеспечить вакцинацию от коронавируса жителям оккупированных районов Донбасса. Речь идет о тех, кто получил паспорт РФ.



Дайджест тв-еженедельников



«Донбасс сегодня»: Активизация архитектора «русской весны» Суркова, массовая выдача российских паспортов не только в Донецке и Луганске, но и по всей Украине: К чему готовится Кремль? // Украина, США и военные 30 стран провели учения в акватории Черного моря. Россия угрожала британскому кораблю и начала тестировать ПВО аннексированного Крыма // Можно ли выехать на подконтрольную Украине территорию из Донецка через КПВВ «Станица Луганская», чтобы не ехать через Россию. Разбор.



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