«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►

Заросший парк вблизи Донбасс Арены, уход Хайди Грау с поста модератора ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе и возможная отмена комендантского часа группировкой «ДНР». Об этом — в дайджесте «Новостей Донбасса» за неделю.