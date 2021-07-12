Штаб: 8 нарушений за сутки, без потерь

За прошедшие сутки, 11 июля, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



Огонь зафиксирован вблизи Песок, Новоселовки, Нью-Йорка, Широкино и Авдеевки.



Боевики стреляли из гранатометов различных систем и минометов 82-го калибра.



Также было зафиксировано 2 пролета БПЛА боевиков с пересечением линии разграничения.



«Боевых потерь среди украинских защитников нет», — говорится в сообщении.



С начала текущих суток, 12 июля, нарушений не зафиксировано.

В течение минувшей недели один военнослужащий Вооруженных сил погиб, еще восемь получили ранения в результате огня со стороны незаконных вооруженных формирований.