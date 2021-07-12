Разбои, похищение правоохранителей и захват админзданий. На Донетчине будут судить членов ОПГ

Пятеро участников преступной вооруженной организации заочно предстанут перед судом по обвинению в совершении разбойных нападений, похищении правоохранителей и захвате административных зданий в городе Лиман весной 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.



По данным следствия, в апреле 2014 года, во время оккупации города Лиман пятеро местных жителей в возрасте от 30 до 57 лет совершали разбойные нападения на граждан, захватывали административные здания, местные предприятия, государственные учреждения и организации.



С огнестрельным оружием они также похитили из помещения Краснолиманского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области начальника криминальной милиции и начальника сектора уголовного розыска.



«Незаконно лишив их свободы, бандиты вывезли их на временно оккупированную территорию области, где наносили заложникам многочисленные телесные повреждения, угрожали им и членам их семей убийством, после чего похитили 124 пистолета ПМ, 2 автомата АКСУ и 2 винтовки, а также 6400 патронов различного калибра, которые находились на балансе горотдела», — говорится в сообщении.



Злоумышленники объявлены в розыск.Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 255, ст. 257, ч. 3 ст. 289, ст. 341, ч. 1, 2 ст. 345, ст. 349 УК Украины.



Максимальное наказание по указанным статьям — до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.