Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СМИ: Передача о деолигархизации на канале Ахметова делается совместно с Офисом президента

12 июля 2021, 11:00

СМИ: Передача о деолигархизации на канале Ахметова делается совместно с Офисом президента

Программа «Большая деолигархизация» на телеканале «Украина 24», входящего в медиахолдинг Рината Ахметова, является совместным проектом с Офисом президента Владимира Зеленского. Об этом пишет hromadske, ссылаясь на источник в команде Зеленского.

«Вместе с нами делается. Уже из-под палки делается. Наваляли им за все остальные эфиры, где разные гройсманы и ляшки ругали наш хороший закон об олигархах», — объяснил источник издания предпосылки появления передачи.

В целом отношения с олигархом собеседник hromadske описывает как love-hate story — команды Ахметова и Зеленского «то дружат, то воюют». Там, «Большая деолигархизация» — это о дружеских отношениях. Но вместе с этим есть и «воинственные» действия.

«В какой-то момент Ахметов обнаглел. Когда он зимой начал выключать ТЭЦ, это всем не понравилось. Последняя история, он начал снижать цену на электричество — отдельно не понравилось. Это воспринимается как недружественные меры. Сейчас — усиливают переговорную позицию по 5600», — объясняет собеседник hromadske из президентской команды.

5600 — это номер правительственного законопроекта, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Его еще называют «антиахметовским» — в документе предусматривается увеличение ренты на руду, что может принести для бизнеса Ахметова значительные финансовые потери.

Читайте также:

У Ахметова заявили, что он не считает себя олигархом. А Коломойский готов попасть в реестр

Сотрудничество создателей программы с Банковой отрицает депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук.

«Есть ли здесь сотрудничество с Офисом президента? Это какие-то домыслы. Из одного выпуска нельзя делать окончательные выводы. Надо по нескольким выпускам делать контент-анализ», — сказала она.

Появление такого проекта она объяснила актуальностью темы. «Уже месяц, как президент подал законопроект, и каждую неделю на каждом ток-шоу эта тема звучит. Очевидно, тоже хотят быть в тренде», — считает она.

Вместе с тем авторы статьи на hromadske, посмотрев первый выпуск «Большой деолигархизации», охарактеризовали программу как «телевизионный пиар-проект президента». При этом журналисты подчеркивают, что передачу использует и команда Ахметова, чтобы перевести негативный имидж олигарха с богатейшего украинца на других.

В начале июня президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. Документ призван официально закрепить статус олигарха, а также критерии его определения. Кроме того, закон должен ограничить влияние олигархов на украинскую политику.

1 июля Верховная Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Люди
Олигархи Ринат Ахметов Владимир Зеленский
Прочее
закон о деолихаргизации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:28
«ЛНР» сообщила о 5 новых смертях от коронавируса
22:45
«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►
21:15
Главные новости Донбасса за неделю
14:50
Сотрудники комбината в Докучаевске не получают зарплату уже восемь месяцев
13:47
«ДНР» зарегистрировала 17 смертей и 74 новых случая заболевания COVID-19
12:38
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Золотом-5
11:37
До 30% заразившихся ковидом: В «ЛНР» объяснили решение не открывать детские лагеря
10:11
«ЛНР»: Четыре смерти и 70 новых случаев заражения коронавирусом
22:00
Новая стратегия Кремля по ОРДЛО и Украине. Донбасс сегодня ►
16:13
Пункт пропуска «ДНР» откроют в понедельник на один день
16:02
В Макеевке две девушки попали под колеса «военного» авто
15:10
На неподконтрольной Донетчине от коронавируса умерли еще 14 человек
10:41
На неподконтрольной Луганщине от ковида умерли два человека, 45 – заболели
21:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 июля
20:48
МИД: В незаконных тюрьмах боевиков держат более 1,5 тысячи украинцев
все новости
12:09
Совет ЕС продлил антироссийские санкции за агрессию на Донбассе
11:09
На Донетчине за выходные выявили 7 заболевших COVID-19
11:00
СМИ: Передача о деолигархизации на канале Ахметова делается совместно с Офисом президента
09:43
Разбои, похищение правоохранителей и захват админзданий. На Донетчине будут судить членов ОПГ
09:28
«ЛНР» сообщила о 5 новых смертях от коронавируса
08:43
Зеленский встретился с возможным преемником Меркель на посту канцлера
08:06
174 случая заражения коронавирусом выявили в Украине за день
08:04
Штаб: 8 нарушений за сутки, без потерь
22:45
«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►
21:15
Главные новости Донбасса за неделю
17:07
ГФС и СБУ проверили сеть АЗС Glusco. Признаков работы не обнаружили
16:07
В Луганской области подтверждены три новых случая коронавируса
14:50
Сотрудники комбината в Докучаевске не получают зарплату уже восемь месяцев
13:47
«ДНР» зарегистрировала 17 смертей и 74 новых случая заболевания COVID-19
12:38
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Золотом-5
все новости
ВИДЕО
«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►
11 июля, 22:45
Новая стратегия Кремля по ОРДЛО и Украине. Донбасс сегодня ►
10 июля, 22:00
Ни аптеки, ни школы, ни автобусов: Без моста уже 7 лет живут люди в Старом Айдаре
05 июля, 19:02

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция