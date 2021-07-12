СМИ: Передача о деолигархизации на канале Ахметова делается совместно с Офисом президента

Программа «Большая деолигархизация» на телеканале «Украина 24», входящего в медиахолдинг Рината Ахметова, является совместным проектом с Офисом президента Владимира Зеленского. Об этом пишет hromadske, ссылаясь на источник в команде Зеленского.



«Вместе с нами делается. Уже из-под палки делается. Наваляли им за все остальные эфиры, где разные гройсманы и ляшки ругали наш хороший закон об олигархах», — объяснил источник издания предпосылки появления передачи.



В целом отношения с олигархом собеседник hromadske описывает как love-hate story — команды Ахметова и Зеленского «то дружат, то воюют». Там, «Большая деолигархизация» — это о дружеских отношениях. Но вместе с этим есть и «воинственные» действия.



«В какой-то момент Ахметов обнаглел. Когда он зимой начал выключать ТЭЦ, это всем не понравилось. Последняя история, он начал снижать цену на электричество — отдельно не понравилось. Это воспринимается как недружественные меры. Сейчас — усиливают переговорную позицию по 5600», — объясняет собеседник hromadske из президентской команды.



5600 — это номер правительственного законопроекта, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Его еще называют «антиахметовским» — в документе предусматривается увеличение ренты на руду, что может принести для бизнеса Ахметова значительные финансовые потери.

Сотрудничество создателей программы с Банковой отрицает депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук.



«Есть ли здесь сотрудничество с Офисом президента? Это какие-то домыслы. Из одного выпуска нельзя делать окончательные выводы. Надо по нескольким выпускам делать контент-анализ», — сказала она.



Появление такого проекта она объяснила актуальностью темы. «Уже месяц, как президент подал законопроект, и каждую неделю на каждом ток-шоу эта тема звучит. Очевидно, тоже хотят быть в тренде», — считает она.



Вместе с тем авторы статьи на hromadske, посмотрев первый выпуск «Большой деолигархизации», охарактеризовали программу как «телевизионный пиар-проект президента». При этом журналисты подчеркивают, что передачу использует и команда Ахметова, чтобы перевести негативный имидж олигарха с богатейшего украинца на других.

В начале июня президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. Документ призван официально закрепить статус олигарха, а также критерии его определения. Кроме того, закон должен ограничить влияние олигархов на украинскую политику.



1 июля Верховная Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении.