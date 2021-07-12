Глава МИД Беларуси связал возможность прямых полетов в Крым с экономической выгодой

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что возможность открытия прямых авиарейсов в аннексированный Крым будет зависеть от того, является ли это экономически целесообразным.



«Надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято», — сказал Макей в интервью российскому госканалу RT.



По его словам, необходимо учитывать и другие аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть наложены на белорусские власти.

В начале июня Александр Лукашенко после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и серии запретов на полеты «Белавиа» и полеты иностранных самолетов в воздушном пространстве Беларуси заявил, что Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.



Власти Украины пообещали ввести санкции, в случае если самолеты белорусской авиакомпании окажутся на территории оккупированного Крыма.