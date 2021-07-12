В украинских центрах вакцинации начали прививать препаратом Pfizer

Вакцина от коронавируса Comirnaty производства Pfizer-BioNTech теперь доступна для всех желающих, которые прививаются в центрах массовой вакцинации. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



Приоритет будет предоставлен пожилым людям и лицам, имеющим сопутствующие заболевания.



До конца июля Минздрав ожидает поставку около миллиона доз вакцины Pfizer-BioNTech.



Сейчас в Украине ежедневно работает до двух тысяч пунктов, где используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.



Все вакцины, которые доступны в Украине, одобрены Всемирной организацией здравоохранения и защищают от осложнений и смерти от COVID-19.



По данным последних исследований, вакцина CoronaVac показала эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний COVID-19 и 100% эффективность в предупреждении госпитализации и смерти, отметили в Минздраве.



В Украине открыты более 200 центров вакцинации от коронавируса. Узнать их адрес и график работы можно здесь.

По данным Минздрава, в Украине уже сделано почти 3,5 миллиона прививок от COVID-19: свыше 2 миллионов украинцев получили первую дозу и более 1 миллиона завершили вакцинацию.