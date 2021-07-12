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СБУ заявила о разоблачении интернет-сети сепаратистов

12 июля 2021, 14:30

СБУ заявила о разоблачении интернет-сети сепаратистов

СБУ разоблачила сеть интернет-пользователей из разных регионов страны, которые призывали к изменению границ Украины и ведению агрессивной войны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В Киеве злоумышленники специализировались на распространении дезинформации на основе публикаций так называемых «блоггеров» российских интернет-ресурсов. Для этого они создали 4 сайты и 5 сообществ в соцсетях.

В Мариуполе выявлена участница сети, которая по заданию кураторов из ОРДЛО размещала в интернете материалы по изменению границ страны.

В Днепре заблокирована деятельность интернет-агитатора, который публично призывал к нарушению территориальной целостности и боевиков. Свои публикации он размещал на своей странице в одной из социальных сетей.

Еще один агитатор, который распространял сепаратистские материалы и призывал к захвату власти в Украине, разоблачен в Кировоградской области.

Во время обысков у подозреваемых изъяли компьютерную технику, средства связи и проекты информационных сообщений, которые служат доказательствами противоправной деятельности.

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