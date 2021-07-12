На Донетчине будут заочно судить «министра культуры ДНР»

В суд направлен обвинительный акт в отношении «министра культуры» группировки «ДНР» Михаила Желтякова. Об этом сообщает Донецкая облпрокуратура.



Желтяков занимает «должность» с июня 2015 года. В прокуратуре отмечают, что своими действиями он способствует интеграции временно оккупированных регионов Донетчины с РФ, в частности, путем запрета украинской культуры, искусства и кинематографии.



«В частности, по его указаниям под видом борьбы с экстремизмом, из библиотечного фонда изымаются произведения украинских авторов, публикации проукраински настроенных граждан, а культурное наследие Донетчины позиционируется как часть истории РФ», — говорится в сообщении.



Кроме этого, обвиняемый проводит политику героизации боевиков «ДНР».



Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК). Расследование велось заочно. В случае вынесения обвинительного приговора, он будет отбывать наказание с момента задержания. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.



Дело рассмотрит Селидовский городской суд Донецкой области.