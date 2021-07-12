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СНБО соберется 16 июля в одном из областных центров

12 июля 2021, 17:14

СНБО соберется 16 июля в одном из областных центров

В пятницу, 16 июля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно пройдет в выездном формате в одном из регионов Украины. Об этом  сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает «Интерфакс-Украина».

«На эту пятницу [президент] Зеленский принял решение о проведении Совета национальной безопасности и обороны, заседание будет проведено в одном из областных центров. Где именно это будет происходить – будет понятно завтра», – сказал Данилов.

По его словам, это будет первое выездное заседание в регионах, будут рассматриваться непосредственно вопросы этого региона.

Данилов отметил, что повестка дня уже есть.

«Будут рассматривать вопросы национальной безопасности, вопросы, касающиеся недр, вопрос санкционной политики», – уточнил секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос о том, когда СНБО будет готово объявить список олигархов, он сказал: «Давайте дождемся заседания в пятницу, я думаю, что вы услышите определенные новости по этому поводу».

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