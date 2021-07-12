На прививку от COVID-19 записались почти 300 жителей неподконтрольных территорий

В течение июня на вакцинацию против COVID-19 записались почти 300 человек, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Запись жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий, которые относятся к приоритетным группам, в частности, пожилых людей старше 65 лет, началась 3 июня.



«По состоянию на 7 июля, на вакцинацию в общем записано 293 человека, в том числе в Донецкой области – 23 человека, в Луганской – 249 и в Херсонской – 21 (из них 74 человека вакцинированы; 158 человек ожидают вакцинации и 61 человек не явились на вакцинацию)», – говорится в сообщении.



Прививки проводятся вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах вакцинации на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей (перечень пунктов вакцинации по ссылке.



Запись на вакцинацию осуществляется через национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия COVID-19 по телефону +38 0800 60 20 19.



В контакт-центр могут обращаться лица, желающие вакцинироваться на подконтрольных правительству Украины территориях.



Позвонив в контакт-центр, человек должен:

– сообщить, что он проживает на временно неподконтрольных территориях;

– проинформировать о выбранном пункте вакцинации (оператор будет сообщать об имеющихся пунктах на момент обращения);

– получить от оператора персональный код. Соответствующий код передается СМС-сообщением в случае, если человек обращается по телефону украинского оператора и на электронную почту – в случае, когда у человека отсутствует номер телефона украинского оператора.



Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо снова позвонить в контакт-центр Минздрава.