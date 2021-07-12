Боевики обстреляли украинских военных недалеко от зоны разведения сил на Донбассе

С начала суток 12 июля со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксирован один обстрел украинских позиций. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Вблизи Золотого-4 на Луганщине боевики открывали огонь из стрелкового оружия.



Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.



«Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня», – подчеркивают в штабе.



О действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Поселок Золотое расположен в Попаснянском районе Луганской области. Золотое-4 – это населенный пункт-сателлит, под контроль Украины вернулся в конце июня 2018 года. Процесс разведения сил и средств с обеих сторон линии соприкосновения (зеркально) прошел здесь осенью 2019 года. Однако время от времени поселок попадает в сводки обстрелов, поскольку НВФ нарушают режим прекращения огня.