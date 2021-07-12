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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 июля

12 июля 2021, 20:21

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 июля

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за выходные выявили семь заболевших COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 90 886 случаев коронавируса. Из них 88 141 человек выздоровел, 2367 — умерли от осложнений.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтвержден один новый случай COVID-19. Всего заболевание выявлено у 26 731 человека. Из них 25 579 пациентов выздоровели, 954 — умерли.

Группировка «ЛНР» заявила о пяти летальных случаях за сутки. Всего формирование признает 5 539 заболевших COVID-19. Из них 4 641 пациент выздоровел, а 504 — умерли.

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в ходе рабочей поездки в Германию. Среди прочих тем собеседники также обсудили Донбасс. Нынешний президент ФРГ является автором «формулы Штайнмайера», предложенной им в 2015 году, когда он возглавлял немецкий МИД. «Формула» касается в определения статуса Донбасса и очередности проведения выборов в регионе.

Главы МИД стран ЕС решили продлить на полгода секторальные экономические санкции против России в связи с невыполнением Минских договоренностей.

Общество

В суд направлен обвинительный акт в отношении «министра культуры» группировки «ДНР» Михаила Желтякова. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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