На Донетчине поймали серийного поджигателя

Полиция задержала виновника серии поджогов, которые произошли в селе Андреевка Волновахского района. Им оказался 20-летний местный житель, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Правоохранители провели отработку села после того, как 7 июля произошел шестой поджог с начала года. Неизвестный бросил в окно жилого дома предмет с зажигательной смесью, а до этого поджигали заброшенные здания.



Как сообщается, работники Волновахского районного отдела полиции осмотрели улицы и учреждения Андреевки, проверили всех ранее судимых и других находящихся на учете полиции. Было опрошено более 200 человек, проверено полсотни автомобилей.



В результате был установлен подозреваемый - 20-летний парень, ранее судимый за кражу.



«Внимание правоохранителей привлекла его одежда, пропахшая нефтепродуктами, которые использовались для поджогов. Установлено, что дизельное топливо злоумышленник брал в гараже, принадлежавшем его семье. Сначала поджигал бумагу, тряпки ради развлечения. Последний дом поджег из-за конфликта с сыном заявительницы. Для этого он использовал "факел", сделанный из бутылки по инструкции, которую нашел в интернете», – рассказали в полиции.



Поджигателю инкриминируют ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.