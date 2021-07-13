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ОБСЕ зафиксировали повреждения домов в поселке под Докучаевском

13 июля 2021, 08:23

ОБСЕ зафиксировали повреждения домов в поселке под Докучаевском

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения гражданских объектов в неподконтрольном правительству поселке Ясное Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

Патруль миссии видел повреждения стен и оконо на южной стене двухэтажного здания по ул. Щорса, 31.

«По оценке, повреждения возникли от разлета осколков после взрыва, который произошел на высоте около 2 м над уровнем земли. Установить тип примененного вооружения и направление огня не представлялось возможным», — говорится в отчете.

Мужчина 80–89 лет рассказал наблюдателям, что утром 2 июля он слышал звук взрыва, вследствие которого были повреждены южные стены 3 двухэтажных зданий на ул. Щорса, 31, 31А и 33.

Однако по соображениям безопасности команда ОБСЕ не смогла получить доступ к зданиям на ул. Щорса, 31А и 33.

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