ОБСЕ зафиксировали повреждения домов в поселке под Докучаевском

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения гражданских объектов в неподконтрольном правительству поселке Ясное Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Патруль миссии видел повреждения стен и оконо на южной стене двухэтажного здания по ул. Щорса, 31.



«По оценке, повреждения возникли от разлета осколков после взрыва, который произошел на высоте около 2 м над уровнем земли. Установить тип примененного вооружения и направление огня не представлялось возможным», — говорится в отчете.



Мужчина 80–89 лет рассказал наблюдателям, что утром 2 июля он слышал звук взрыва, вследствие которого были повреждены южные стены 3 двухэтажных зданий на ул. Щорса, 31, 31А и 33.



Однако по соображениям безопасности команда ОБСЕ не смогла получить доступ к зданиям на ул. Щорса, 31А и 33.