В Донецкой области за минувшие сутки из-за коронавируса умерли два человека

За минувшие сутки, 12 июля, в Донецкой области выявили 53 случая заражения коронавирусом. От осложнений умерли двое пациентов. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 90 939 случаев коронавирусной болезни. Из них 88 185 человек выздоровели, а 2 369 умерли.



Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от ковида получили 1412 человек, вторую дозу — 2314 человек. С начала прививочной кампании в области вакцинированы первой дозой 89 953 человека, а второй — 46 690.