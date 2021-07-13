Зеленский хочет гарантии для Украины на 10-15 лет после запуска «Северного потока-2»

Украине необходимы гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет в случае запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалам после выступления на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика».



Он отметил, что Украина получает за транзит газа два миллиарда долларов ежегодно.



«Если мы говорим про "Зеленый курс" Украины, куда мы идем — это про уменьшение добычи и пользования газом, уменьшение тепловой генерации. Где мы берем на все это деньги? Два миллиарда — а часть этих денег мы тратим и на инфраструктуру, и на нашу армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?» — задался вопросом Зеленский.



По его словам, Украине нужно «ориентировочно 10-15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением для населения, поскольку объемов добычи украинского газа недостаточно».

Зеленский указал на важность и цены на газ. «У нас есть годовой пакет, он меньше 8 гривен для людей. А что будет, если не будет транзита газа или будет возможность получать газ из Европы — то по какой цене? Кто будет компенсировать это?» — подчеркнул президент.



Он также рассказал о расхождениях во взглядах на реализацию проекта «Северный поток — 2» с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой он встретился в понедельник.



«Да, у нас разные взгляды касательно "Северного потока", но, тем не менее, я считаю, что мы привели много аргументов. <...> Будет встреча канцлера с президентом [США Джо] Байденом, и там будут обсуждать, что несет "Северный поток — 2″, что он принесет Европе и что он принесет отдельно Украине, и как гарантировать энергетическую безопасность Украине, и чтобы мы не теряли от этого потока, если он будет достроен и введен в эксплуатацию», — заявил Зеленский.