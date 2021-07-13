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Коронавирус в ОРДЛО: Более 200 новых случаев и 10 смертей

13 июля 2021, 12:40

Коронавирус в ОРДЛО: Более 200 новых случаев и 10 смертей

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировали 207 случаев заболевания коронавирусом и девять смертей. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

По состоянию на 13 июля формирование признало 44 755 заболевших инфекцией COVID-19. Из них на лечении — 3160 пациентов, выписаны — 38 260 человек, летальных случаев — 3395.

За сутки выявлено 107 случаев пневмоний, на 59 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 87. Всего на лечении 1126 пациентов с пневмониями, из них 547 на кислородной поддержке (+26 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2076 пациентов, ранее переболевший Covid-19.
«Минздрав» группировки «ЛНР» не зарегистрировал новых случаев заболевания коронавирусом. Из-за осложнений умер один человек.

С начала пандемии «ЛНР» признала 5 539 случаев заболевания. С полным выздоровлением выписали 4 648 пациентов, умерли 505 заболевших.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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