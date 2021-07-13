На Луганщине подтвердили 28 новых случаев COVID-19

За прошлые сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще двое больных, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Заболевших выявили: в Попасной – семь, Северодонецке – пять, Лисичанске и Беловодске – по четыре, Сватово – три, Станице Луганской – два, в Меловом, Новоайдаре, Старобельске – по одному.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-летний мужчина из Новопскова и 79-летняя женщина из Попасной.



За все время пандемии COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 759 жителей области. Из них выздоровели – 25 590 человек, умерли – 956 человек.