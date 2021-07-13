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Суд признал банкротом кондитерскую компанию «АВК»

13 июля 2021, 13:35

Суд признал банкротом кондитерскую компанию «АВК»

Хозяйственный суд Донецкой области 8 июля признал ЧАО «АВК» банкротом и открыл ликвидационную процедуру из-за долгов предприятия. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление суда.

«...имеет место факт превышения размера пассива должника над его активами, недостаточность имеющегося у должника имущества для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в решении суда.

Кроме того, «АВК» имеет низкую обеспеченность собственными средствами, что снижает вероятность возможности неплатежеспособного предприятия использовать внесудебные меры восстановления платежеспособности. А также — отрицательный результат показателя текущей платежеспособности.

У компании имеется ряд долгов. В прошлом году Верховный Суд внес изменения в реестр требований кредиторов компании. Так, Всеукраинскому Банку Развития «АВК» должна 291,3 млн гривен, Райффайзен Банку — 356,7 млн гривен, Проминвестбанка — 1,34 млрд гривен, Сбербанка — 1,2 млрд гривен.

Также у «АВК» есть ряд кредитов, выданных под залог: Всеукраинскому банку развития — 199,5 млн гривен, Райффайзен Банку — 42,5 млн гривен, Проминвестбанку — 48,93 млн гривен, Сбербанку — 442,3 млн гривен.

Производство по делу о банкротстве ЧАО «АВК» (г. Мариуполь) было открыто в 2016 году. Отмечается, что ранее Сбербанк отсудил у группы «АВК» кондитерские фабрики на Закарпатье и в оккупированном Донецке.

В пресс-службе компании пояснили, что АВК — это холдинг, в составе которого находится ряд предприятий с созвучными названиями, в том числе и ЧАО «АВК», пишет «Лига. Бизнес».

«ЧАО "АВК" признали банкротом не из-за неэффективного ведения хозяйственной деятельности, а прежде всего, из-за агрессии России против Украины — основные активы ЧАО "АВК" находятся на неподконтрольной Украине территории — это фабрики в Донецке и Луганске», — отмечается в комментарии.

В компании сообщили, что сейчас бенефициары холдинга АВК находятся в переговорном процессе с банками по урегулированию задолженности и введению процедуры санации (финансового оздоровления компании). 

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