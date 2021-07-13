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В СБУ заявили о задержании агента российской военной разведки

13 июля 2021, 14:09

В СБУ заявили о задержании агента российской военной разведки

В Кировоградской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали гражданина Украины по подозрению в работе на российскую военную разведку. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

«Злоумышленник по заданию российских кураторов осуществлял сбор информации о местных чиновниках и военнослужащих. А именно: компрометирующих данных на них, а также сведений об их выездах в РФ и на временно оккупированные территории, наличии родственных связей, имущества и тому подобное», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, сведения планировалось использовать для создания условий для выезда местных чиновников в Россию или на оккупированные территории, последующего задержания и привлечения российскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству.

«Данные задержанный агент передавал с использованием отработанного закрытого канала связи. При выполнении заданий получал денежное вознаграждение в национальной валюте РФ на банковскую карточку», — отметили в СБУ.

В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты средства связи, которые использовались для контактов с представителем ГУ ГШ ВС РФ, банковские карты «Сбербанка России», удостоверения о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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