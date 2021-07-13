На Луганщине построят агрохаб за средства Всемирного банка

В Луганской области построят агрохаб в рамках проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление, возрождение» (проект 3В), который финансируется Всемирным банком. Об этом сообщил руководитель внедрения проектов 3В Роман Плис, передает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



В селе Скарговка Северодонецкого района состоялась презентация проекта.



Роман Плис рассказал, что одной из целей проекта 3В является инвестирование в сельское хозяйство Луганской области, поддержка малого и среднего агробизнеса через кластерный подход и восстановление дорог в треугольнике концентрации агропредприятий Старобельск – Сватово – Северодонецк.



«Проект продлится до 2025 года. На его реализацию Всемирный банк направляет 100 миллионов долларов: 65 миллионов – инвестиции для строительства дорог, 35 миллионов – инвестиции в аграрный сектор Луганской области», – сообщил руководитель внедрения проектов 3В.



По его словам, в Луганской области планируется построить областную лабораторию для проверки сельскохозяйственных товаров и безопасности пищевых продуктов. Также будет построен агрохаб с зерноэлеватором, современной лабораторией по проверке качества зерна, общественным пространством и тренинговым центром для молодых агрономов.



Кроме этого, проект 3В предусматривает создание агрокластеров для поддержки малого и среднего бизнеса, рассматривается возможность построить убойный цех, холодильный комплекс, создать кластер по аренде сельхозтехники для малых фермеров, кластеры по овощеводству и ягодоводству.



«В следующем году должно начаться строительство областной лаборатории для проверки сельхозтоваров и безопасности пищевых продуктов, а впоследствии – агрохаба и агрокластеров», – добавил Роман Плис.

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