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СМИ: Рада в четверг рассмотрит отставку Авакова

13 июля 2021, 15:11

СМИ: Рада в четверг рассмотрит отставку Авакова

Верховная Рада в четверг, 15 июля, рассмотрит отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

По данным «РБК-Украина», сегодня вечером может состояться закрытое заседание фракции «Слуга народа», посвященное обсуждению кадровых вопросов.

«Методом исключения депутаты приходят к мысли, что кадровым вопросом, требующим закрытого заседания фракции, может быть отставка главы МВД Авакова», — сказал источник издания в парламенте.

На вопросы издания о том, может ли идти речь именно об отставке Авакова, собеседники среди высших чиновников государства дали уклончивые ответы, не подтвердив, но и не опровергнув такую возможность.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал фейком информацию о возможной отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел и планах объявить досрочные парламентские выборы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что переписывается с обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и в случае доказательства их невиновности готов поднимать вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

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