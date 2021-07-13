ОБСЕ зафиксировала вертолет у российско-украинской границы на Донетчине

Миссия ОБСЕ 13 июля зафиксировала российский вертолет у неподконтрольного участка российско-украинской границы в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«В 08:50 на КПП "Донецк" наблюдатели миссии видели зеленый вертолет типа Ми-8 / Ми-17, летевший с севера в северо-восточном направлении. Вертолет находился в воздушном пространстве Российской Федерации все время, пока был виден», — говорится в отчете.

Ранее Россия ограничила продление мандата миссии ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» двумя месяцами, вместо стандартного четырехмесячного продления, до 31 июля.