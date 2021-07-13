«Реферат из методички советского агитатора»: Резников – о статье Путина об Украине

Статья президента России Владимира Путина об «историческом единстве» россиян и украинцев вызвала удивление в украинском обществе. Ее текст содержал стандартный набор мифов и манипуляций об Украине и ее истории. Такую оценку дал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в блоге на ZN.UA.



«Ведь от лидера государства-агрессора после многих анонсов ожидали какого-то манифеста, какого-то масштабного видения. А увидели реферат из методички советского лектора-агитатора, где перечислены наиболее распространенные мифы, штампы, россказни и манипуляции об Украине и ее истории. Тысячи раз опровергнутые. Хотя текст был переведен на украинский язык, существование которого часть российского политикума вообще не признает, похоже, что главная аудитория этого произведения – не в Украине», – пишет Резников.



По его словам, статья Путина является «признанием в банкротстве России как имперского образования, а также демонстрацией страхов Москвы, которые она старается спроецировать на Украину».



Резников отмечает, исторические примеры показывают, что империи – это набор политических и экономических преимуществ, однако авторы из Кремля не предлагают украинцам ничего, кроме запугиваний.



«Континентальная империя удерживает контроль над десятками народов, в том числе многомиллионными, преимущественно благодаря аппарату насилия. Если бы речь шла о минимальных политических свободах или хотя бы справедливом экономическом сотрудничестве, многие национальные субъекты Российской Федерации делали бы выбор не в пользу "федерального центра"», – считает Резников.



Он подчеркивает, что у Москвы нет привлекательного видения будущего, только сворачивание гражданских свобод, а концепт «русского мира» превратился в синоним руины. Подтверждение этому – Южная Осетия и Абхазия, Приднестровье, Нагорный Карабах, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, Крым.



Резников пишет, что без покоренной Украины новый имперский проект России невозможен, потому что «символ беспрерывной языковой традиции, величественной истории, светской власти и православной веры находится в Киеве».



«Не контролируя этот город-символ, Россия утрачивает свой исторический миф. Приходится начинать историю либо с варяжских наемников, либо с лесов и болот. Вспоминать, что саму Москву правнук Ярослава Мудрого основал примерно через 125 лет после строительства Софии Киевской. И что дочь Ярослава – княжна Анна – стала королевой Франции за 100 лет до основания Москвы потомками ее рода. Вспоминать о вассальной зависимости от ханов Золотой Орды в течение двухсот сорока лет. И скрывать, что на момент, когда Москва только начала жить без ханов, почти 80 украинских городов уже жили по Магдебургскому праву. В общем таких городов были сотни, и бытовало это право на нашей земле более 500 лет», – перечисляет Резников.



Он опровергает и кремлевский тезис о том, что украинцы, белорусы и россияне – это «один народ». Он объясняет, что Российская Федерация состоит из десятков субъектов, «многие из которых являются неславянскими и нехристианскими», в частности, башкиры, чуваши, буряты, якуты, удмурты и другие, и говорить об «одном народе» – это подмена понятий.



«Лидер государства – постоянного члена Совета Безопасности ООН – публично провозглашает границы условностью и историческим недоразумением. Россия уже пренебрегла своими обязательствами по Будапештскому меморандуму... Взгляните на карту. На наших глазах заканчивается аншлюс Беларуси. Три страны окружены. Часть Украины оккупирована... Литву за свободолюбивую позицию "настигают" просто сейчас спровоцированным потоком нелегальных мигрантов. Хотя это страна ЕС и НАТО! Реакцией на гибридное давление России должна быть жесткая консолидированная позиция цивилизованного мира», – подчеркивает Резников.



По его словам, Украина стоит на переднем крае агрессии России и чтобы защитить Европу, нуждается в поддержке модернизации Минских соглашений, поддержке «Крымской платформы», усилении санкционного давления на агрессора, четких сигналах о евроатлантической интеграции Украины, военной помощи и усилении стойкости через содействие экономическому развитию.