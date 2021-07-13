Дело о госизмене: Суд оставил бывшего генерала СБУ под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, обвиняемого в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба суда.



13 июля коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты, на решение Голосеевского районного суда Киева, которой удовлетворено ходатайство прокурора и продлен в отношении обвиняемого срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 23 августа 2021 года.



«По результатам апелляционного рассмотрения решение Голосеевского районного суда города Киева от 25 июня 2021 оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля 2020 года. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, а также в планировании убийства добровольца Адама Осмаева. В тот же день следователи СБУ объявили генерал-майору Шайтанову о подозрении в совершении государственной измены и террористического акта — ч.1 ст.111 (госизмена), ч.2 ст.15 ч.5 ст.27 ч.3 ст.258 (теракт) Уголовного кодекса Украины.



По данным СБУ, Шайтанов находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым.



В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.