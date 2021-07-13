Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине с момента открытия рынка земли заключили восемь сделок

13 июля 2021, 17:13

На Донетчине с момента открытия рынка земли заключили восемь сделок

В Донецкой области с момента открытия рынка земли заключено восемь сделок по земельным участкам общей площадью 3,5 га. Об этом сообщает Департамент агропромышленного комплекса и земельных отношений Донецкой облгосадминистрации.

С 1 июля 2021 года граждане Украины как физические лица имеют право на приобретение земельных участков общей площадью до 100 га. С 2024 года землю смогут покупать и юридические лица Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины, либо государство и территориальные громады, с ограничением до 10 тыс га в одни руки.

Иностранцам, лицам без гражданства запрещено покупать украинские земли.

«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на 12 июля в Украине заключено 532 земельные сделки на земельные участки общей площадью 570 га, в том числе в Донецкой области – 8 сделок по земельным участкам общей площадью 3,5 га», – отмечают в Донецкой ОГА.

Законодательством предусмотрено, что цена земельного участка определяется путем переговоров между покупателем и продавцом или на электронных торгах. Однако до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения не может быть меньше их нормативной денежной оценки.

В среднем нормативная денежная оценка 1 га пашни в Украине составляет 27,5 тыс грн. На территории Донецкой области показатель нормативной денежной оценки пашни по состоянию на 1 января 2021 года составляет 31 111 грн за 1 га.

Продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности запрещается.

Читайте также:

В Минагро рассказали, как защитят рынок продажи земли от представителей «Л-ДНР» и россиян

Еще по теме

Прочее
Рынок земли
Места
Донецкая область

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:58
В «ДНР» предложили собирать «налоги» за маникюр на дому, репетиторство и посуточную аренду жилья
15:31
ОБСЕ зафиксировала вертолет у российско-украинской границы на Донетчине
12:40
Коронавирус в ОРДЛО: Более 200 новых случаев и 10 смертей
08:23
ОБСЕ зафиксировали повреждения домов в поселке под Докучаевском
20:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 июля
16:22
На Донетчине будут заочно судить «министра культуры ДНР»
09:28
«ЛНР» сообщила о 5 новых смертях от коронавируса
22:45
«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►
21:15
Главные новости Донбасса за неделю
14:50
Сотрудники комбината в Докучаевске не получают зарплату уже восемь месяцев
13:47
«ДНР» зарегистрировала 17 смертей и 74 новых случая заболевания COVID-19
12:38
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Золотом-5
11:37
До 30% заразившихся ковидом: В «ЛНР» объяснили решение не открывать детские лагеря
10:11
«ЛНР»: Четыре смерти и 70 новых случаев заражения коронавирусом
22:00
Новая стратегия Кремля по ОРДЛО и Украине. Донбасс сегодня ►
все новости
18:04
Аваков написал заявление об отставке
17:44
ООС: Боевики прицельно обстреляли поселок из запрещенной «Минском» артиллерии
17:13
На Донетчине с момента открытия рынка земли заключили восемь сделок
17:10
Дело о госизмене: Суд оставил бывшего генерала СБУ под стражей
16:58
В «ДНР» предложили собирать «налоги» за маникюр на дому, репетиторство и посуточную аренду жилья
16:42
Суд наложил арест на имущество нардепа Козака
16:32
Денисова: Одна из пленниц боевиков «ДНР» — в критическом состоянии
16:15
На пляжах Мариуполя содержание кишечной палочки многократно превышает норму, жителей просят не купаться
15:53
«Реферат из методички советского агитатора»: Резников – о статье Путина об Украине
15:31
ОБСЕ зафиксировала вертолет у российско-украинской границы на Донетчине
15:23
Зеленский хочет гарантии для Украины на 10-15 лет после запуска «Северного потока-2»
15:11
СМИ: Рада в четверг рассмотрит отставку Авакова
15:09
На Луганщине построят агрохаб за средства Всемирного банка
14:56
Посол Франции заявил о тупике в переговорах по Донбассу
14:24
Суд продолжит рассматривать дело Нели Штепы 21 июля
все новости
ВИДЕО
«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►
11 июля, 22:45
Новая стратегия Кремля по ОРДЛО и Украине. Донбасс сегодня ►
10 июля, 22:00
Ни аптеки, ни школы, ни автобусов: Без моста уже 7 лет живут люди в Старом Айдаре
05 июля, 19:02

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция