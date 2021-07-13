На Донетчине с момента открытия рынка земли заключили восемь сделок

В Донецкой области с момента открытия рынка земли заключено восемь сделок по земельным участкам общей площадью 3,5 га. Об этом сообщает Департамент агропромышленного комплекса и земельных отношений Донецкой облгосадминистрации.



С 1 июля 2021 года граждане Украины как физические лица имеют право на приобретение земельных участков общей площадью до 100 га. С 2024 года землю смогут покупать и юридические лица Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины, либо государство и территориальные громады, с ограничением до 10 тыс га в одни руки.



Иностранцам, лицам без гражданства запрещено покупать украинские земли.



«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на 12 июля в Украине заключено 532 земельные сделки на земельные участки общей площадью 570 га, в том числе в Донецкой области – 8 сделок по земельным участкам общей площадью 3,5 га», – отмечают в Донецкой ОГА.



Законодательством предусмотрено, что цена земельного участка определяется путем переговоров между покупателем и продавцом или на электронных торгах. Однако до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения не может быть меньше их нормативной денежной оценки.



В среднем нормативная денежная оценка 1 га пашни в Украине составляет 27,5 тыс грн. На территории Донецкой области показатель нормативной денежной оценки пашни по состоянию на 1 января 2021 года составляет 31 111 грн за 1 га.



Продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности запрещается.