ООС: Боевики прицельно обстреляли поселок из запрещенной «Минском» артиллерии

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Позиции украинских военных обстреляли вблизи Пивденного, Троицкого, Водяного (под Донецком). Боевики вели огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



В районе поселка Тарамчук НВФ открывали огонь по украинским позициям из артиллерии, запрещенной Минскими соглашениями.



«13 июля в промежуток времени с 7:40 до 8:25 наемники со стороны оккупированного населенного пункта Сигнальное осуществили прицельный обстрел населенного пункта Тарамчук, применив артиллерийские системы калибра 122 мм. Всего оккупантами было выпущено более 30 снарядов, в результате чего повреждены гражданские здания и трансформаторная подстанция, что привело к обесточиванию улиц Яблоневой и Широкой. К счастью, никто из гражданских жителей не пострадал», – говорится в сообщениии.



Вблизи Зайцево зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата боевиков типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.



«Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь», – добавили в штабе ООС.

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