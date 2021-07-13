Рада проголосовала за ликвидацию «Укроборонпрома»

Верховная Рада проголосовала за ликвидацию госконцерна «Укроборонпром». Соответствующий законопроект №3822 во втором чтении поддержали 256 народных депутатов.



Согласно закону, госконцерн станет акционерным обществом. Ожидается, что закон позволит ускорить трансформацию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в очень сжатые сроки – до одного года.



В рамках трансформации будут созданы два холдинга – «Оборонительные системы Украины» и аэрокосмический холдинг.



«Все вновь созданные хозяйственные общества будут сгруппированы в научно-производственные объединения по отраслевому принципу: бронетехника, радарные системы, высокоточное вооружение и боеприпасы, морские системы, авиаремонт и спецэкспортеры. Сам концерн также будет преобразован в акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству, и будет выполнять роль корпоративного центра, а значит, возьмет на себя лидерство во всех организационных преобразованиях предприятий-участников, а затем и в привлечении инвестиций», – прокомментировали принятие закона в «Укроборонпроме».



В концерне считают, что вертикально-интегрированная модель управления позволит усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий «Укроборонпрома», 21 из которых находится на временно оккупированных территориях.

Верховная Рада приняла законопроект №3822 в первом чтении 29 января.