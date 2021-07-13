Нардепы провалили легализацию медицинского каннабиса

Верховная Рада не приняла законопроект №5596 о регулировании обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Документ за основу на заседании во вторник поддержали только 184 нардепа.



Законопроектом №5596, в частности, предлагается ввести ограниченный и контролируемый оборот каннабиса в медицинских и научных целях, усиленный контроль за его оборотом, электронный реестр всех препаратов на основе каннабиса и систему их отпуска исключительно по электронному рецепту.



Кроме того, предусматривается лицензирование любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса, отчетность и представление информации контролирующим органам, клинические испытания и научные исследования по медицинскому каннабису, а также регулирование содержания веществ каннабиса в соответствии с европейским законодательством.



Законопроект предусматривает классификацию конопли в зависимости от содержания в ней тетрагидроканнабинола (ТГК): медицинская конопля (Cannabis) с низким содержанием ТГК в сухой массе (0,2-1%) и Cannabis с высоким содержанием ТГК (более 1%) а также промышленная конопля, содержание ТГК в сухой массе которой не превышает 0,2%.



По итогам голосования законопроект отправили на доработку.

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