Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Почти 200 абитуриентов из оккупации прошли на курсы со стипендией

13 июля 2021, 19:16

Почти 200 абитуриентов из оккупации прошли на курсы со стипендией

На подготовительные курсы со стипендией поступили 199 абитуриентов с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает Минреинтеграции.

«Конечно, эта цифра могла бы быть больше, если бы не постоянные блокировки КПВВ со стороны РФ и подконтрольных ей оккупационных режимов, что сделали невозможным вступление абитуриентов из оккупированных территорий в украинские учебные заведения», — прокомментировала замминистра по вопросам реинтеграции Инна Драганчук.

Курсы будут проходить на базе 15 вузов в течение июля — августа 2021 года. Слушатели смогут изучать украинский язык и литературу, историю Украины, математику. Абитуриенты получат место в общежитие и стипендию в размере 4588 гривен.

Еще по теме

Прочее
Абитуриенты

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:58
В «ДНР» предложили собирать «налоги» за маникюр на дому, репетиторство и посуточную аренду жилья
15:31
ОБСЕ зафиксировала вертолет у российско-украинской границы на Донетчине
12:40
Коронавирус в ОРДЛО: Более 200 новых случаев и 10 смертей
08:23
ОБСЕ зафиксировали повреждения домов в поселке под Докучаевском
20:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 июля
16:22
На Донетчине будут заочно судить «министра культуры ДНР»
09:28
«ЛНР» сообщила о 5 новых смертях от коронавируса
22:45
«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►
21:15
Главные новости Донбасса за неделю
14:50
Сотрудники комбината в Докучаевске не получают зарплату уже восемь месяцев
13:47
«ДНР» зарегистрировала 17 смертей и 74 новых случая заболевания COVID-19
12:38
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Золотом-5
11:37
До 30% заразившихся ковидом: В «ЛНР» объяснили решение не открывать детские лагеря
10:11
«ЛНР»: Четыре смерти и 70 новых случаев заражения коронавирусом
22:00
Новая стратегия Кремля по ОРДЛО и Украине. Донбасс сегодня ►
все новости
20:37
Под посольством РФ в Вене напомнили об ответственности Москвы за крушение MH17
20:08
Зеленский предложил «слуге народа» Монастырскому кресло Авакова
19:58
Нардеп оценил перспективы предприятий «Л-ДНР» с приходом нового «инвестора»
19:16
Почти 200 абитуриентов из оккупации прошли на курсы со стипендией
18:56
Нардепы провалили легализацию медицинского каннабиса
18:44
Рада проголосовала за ликвидацию «Укроборонпрома»
18:14
Гуманитарная ситуация на Донбассе ухудшилась по сравнению с прошлым годом – Красный Крест
18:04
Аваков написал заявление об отставке
17:44
ООС: Боевики прицельно обстреляли поселок из запрещенной «Минском» артиллерии
17:13
На Донетчине с момента открытия рынка земли заключили восемь сделок
17:10
Дело о госизмене: Суд оставил бывшего генерала СБУ под стражей
16:58
В «ДНР» предложили собирать «налоги» за маникюр на дому, репетиторство и посуточную аренду жилья
16:42
Суд наложил арест на имущество нардепа Козака
16:32
Денисова: Одна из пленниц боевиков «ДНР» — в критическом состоянии
16:15
На пляжах Мариуполя содержание кишечной палочки многократно превышает норму, жителей просят не купаться
все новости
ВИДЕО
«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►
11 июля, 22:45
Новая стратегия Кремля по ОРДЛО и Украине. Донбасс сегодня ►
10 июля, 22:00
Ни аптеки, ни школы, ни автобусов: Без моста уже 7 лет живут люди в Старом Айдаре
05 июля, 19:02

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция