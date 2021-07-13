Почти 200 абитуриентов из оккупации прошли на курсы со стипендией

На подготовительные курсы со стипендией поступили 199 абитуриентов с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает Минреинтеграции.



«Конечно, эта цифра могла бы быть больше, если бы не постоянные блокировки КПВВ со стороны РФ и подконтрольных ей оккупационных режимов, что сделали невозможным вступление абитуриентов из оккупированных территорий в украинские учебные заведения», — прокомментировала замминистра по вопросам реинтеграции Инна Драганчук.



Курсы будут проходить на базе 15 вузов в течение июля — августа 2021 года. Слушатели смогут изучать украинский язык и литературу, историю Украины, математику. Абитуриенты получат место в общежитие и стипендию в размере 4588 гривен.