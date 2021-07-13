Нардеп оценил перспективы предприятий «Л-ДНР» с приходом нового «инвестора»

Новый куратор промышленности в неподконтрольных украинской власти районах Донбасса россиянин Евгений Юрченко не сможет выполнить данные им обещания по возврату долгов и повышению зарплат. Такое мнение высказал бывший гендиректор Авдеевского коксохимического завода, народный депутат Муса Магомедов в своем видеоблоге.



По его словам, долги по зарплатам в ОРДЛО, которые есть на сегодня, составляют около 80 миллионов долларов. Магомедов говорит, что не верит в обещание нового «инвестора» Юрченко выплатить все долги.



«Отдавать свои деньги вместо "Внешторгсервиса" – у него своих таких денег нет. Откуда он их возьмет? Возможно, месяц либо два задолженности погасят для того, чтобы снять напряжение. Но учитывая, что господин Юрченко, на которого все очень сильно надеятся, большими достижениями в России не прославился, если он с Воронежской областью не смог разобраться (Юрченко работал вице-губернатором Воронежской области – Ред.), куда ему до Донецка и Луганска», – говорит Магомедов.



Нардеп подчеркивает, что кто бы ни пришел в существующей ситуации – картина с накоплением долгов будет повторяться. Учитывая то, что группировки «Л-ДНР» передают предприятия под управление «министерств», только через них может быть «вливание» средств из России.



«Вопрос в том, сколько будет "доливаться" из России. Потому что работать и зарабатывать эти заводы не смогут по одной простой причине: сырье заходит дороже – продукция выходит дешевле», – констатирует нардеп.



Магомедов отмечает, что с начала этого года рынок металлургии на подъеме, цены на продукцию растут быстро, в том числе и цены на сырье. Но он считает, что россиянам нет смысла поставлять сырье в ОРДЛО, когда идет огромный спрос по всему миру. Кроме того, российские поставщики уже обожглись со структурами прежнего куратора промышленности в ОРДЛО Сергея Курченко, который остался им должен. При этом выдержать конкуренцию с предприятиями на российском рынке заводы ОРДЛО не смогут.



По мнению Магомедова, средства в модернизацию предприятий в ОРДЛО вкладывать также не будут, поскольку нужны слишком большие суммы.



«Обещание господина Юрченко поднять зарплату металлургам, коксохимикам до средней по Южному федеральному округу – в этом обещании присутстовала дата, речь шла о трех годах... Но через два года ведь можно уехать», – резюмировал нардеп.

11 июня главы группировок «ДНР» и «ЛНР» объявили о смене «инвестора» на крупных промышленных предприятиях, которыми управляет компания «Внешторгсервис» (ВТС). До этого последнюю связывали со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Теперь же разбираться с проблемами заводов поручено россиянину Евгению Юрченко. О причинах смены куратора «Внешторгсервиса» «Новости Донбасса» писали здесь.