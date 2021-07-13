В «ЛНР» признали напряженную ситуацию с распространением COVID-19

В отдельных районах Луганской области (ОРЛО) сохраняется напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19, заявила «главный внештатный специалист минздрава ЛНР по эпидемиологии» Елена Андреенкова.



«Ситуация по-прежнему остается стабильно напряженной, и говорить сейчас о снятии каких-то мер ограничительного, изоляционного характера преждевременно, оснований для этого нет», — цитирует ее слова сепаратистский ресурс ЛИЦ.



По ее словам, в ОРЛО выросло число заболевших ковидом в сравнении с 2020 годом, в частности, среди детей.



По состоянию на 13 июля группировка «ЛНР» подтверждает 5 539 случаев заболевания: выписали 4 648 пациентов, 505 — умерли.