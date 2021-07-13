Безвиз и наращивание товарооборота. Зеленский провел первый телефонный разговор с председателем КНР

Президент Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Разговор состоялся в десятую годовщину установления стратегического партнерства между Украиной и КНР.



Зеленский подчеркнул, что, несмотря на глобальную пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд. Он отметил, что Украина заинтересована в развитии двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов.



Отмечается, что Си Цзиньпин выразил готовность Китая участвовать в проекте Зеленского «Большое строительство».



В разговоре о развитии экономического сотрудничества Зеленский выразил надежду, что Украина может стать «мостиком в Европу» для китайского бизнеса.



Собеседники также договорились заключить Соглашение о безвизе между Украиной и Китаем.