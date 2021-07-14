На Донбассе вчера погиб украинский военный, еще шестеро пострадали

За минувшие сутки, 13 июля, на Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный. Кроме того, пятеро военнослужащих были ранены, а один травмировался. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что бойцов доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых — тяжелое, остальных — удовлетворительное.



Так, вчера в зоне конфликта зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня. Подчеркивается, что незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ВСУ в районе Южного, Троицкого, Водяного, Тарамчука, Павлополя, Широкино, Причепиловки, Луганского.



Кроме того, были зафиксированы два пролета беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



Сегодня НВФ вели огонь в районе Луганского. В результате был ранен украинский военный.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что 13 июля под обстрел попали ее позиции в районе Ужовки (Ленинского), Веселого, Еленовки, Октября, Заиченко.



Группировка «ЛНР» подчеркнула, что вчера «режим тишины» был нарушен в районе ее позиций у Калиново, Желобка, Логвиново.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 12 июля 2021-го зафикфсировала не менее 43 026 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.



Накануне в ОБСЕ заявили, что в последние недели ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.