ОБСЕ узнала о ранении мирного жителя в ОРЛО. «ЛНР» о нем не рассказывала

СММ ОБСЕ сообщила о ранении мужчины в неподконтрольной властям Михайловке (Золотое-5) в Луганской области. Мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела, который произошел 10 марта. Наблюдатели смогли подтвердить это после общения с медперсоналом и самим пострадавшим, которое состоялось в июне и июле.



Медперсонал больницы в оккупированном Первомайске сообщил, что 10 марта в больницу поступил мужчина (50–59 лет) с осколочным ранением.



Мужчина рассказал, что 10 марта, идя по западной части села, он услышал звуки выстрелов и множественные взрывы. После этого он внезапно почувствовал боль в левой части грудной клетки и увидел, что его футболка залита кровью. Мужчина добавил, что когда он дошел до дома, его жена вызвала скорую помощь, которая отвезла его в больницу в Первомайск.



Вечером 10 марта представитель «народной милиции» группировки «ЛНР» Яков Осадчий заявил российскому «Интерфаксу» об обстреле окрестностей Золотого-5 с украинской стороны.



Он утверждал, что огонь велся из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, однако жертв среди мирных жителей, разрушений домов и гражданской инфраструктуры нет. «Указанный обстрел велся боевиками ВСУ не прицельно и не представлял опасности для мирных граждан и инфраструктуры населенного пункта», — сказал Осадчий.



Подконтрольные «ЛНР» СМИ впоследствии также не сообщали о ранении жителя Михайловки.