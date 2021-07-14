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ОБСЕ узнала о ранении мирного жителя в ОРЛО. «ЛНР» о нем не рассказывала

14 июля 2021, 08:55

ОБСЕ узнала о ранении мирного жителя в ОРЛО. «ЛНР» о нем не рассказывала

СММ ОБСЕ сообщила о ранении мужчины в неподконтрольной властям Михайловке (Золотое-5) в Луганской области. Мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела, который произошел 10 марта. Наблюдатели смогли подтвердить это после общения с медперсоналом и самим пострадавшим, которое состоялось в июне и июле.

Медперсонал больницы в оккупированном Первомайске сообщил, что 10 марта в больницу поступил мужчина (50–59 лет) с осколочным ранением.

Мужчина рассказал, что 10 марта, идя по западной части села, он услышал звуки выстрелов и множественные взрывы. После этого он внезапно почувствовал боль в левой части грудной клетки и увидел, что его футболка залита кровью. Мужчина добавил, что когда он дошел до дома, его жена вызвала скорую помощь, которая отвезла его в больницу в Первомайск.

Вечером 10 марта представитель «народной милиции» группировки «ЛНР» Яков Осадчий заявил российскому «Интерфаксу» об обстреле окрестностей Золотого-5 с украинской стороны.

Он утверждал, что огонь велся из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, однако жертв среди мирных жителей, разрушений домов и гражданской инфраструктуры нет. «Указанный обстрел велся боевиками ВСУ не прицельно и не представлял опасности для мирных граждан и инфраструктуры населенного пункта», — сказал Осадчий.

Подконтрольные «ЛНР» СМИ впоследствии также не сообщали о ранении жителя Михайловки.

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