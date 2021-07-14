Коронавирус на Донетчине: Еще 31 заболевший и две смерти

За минувшие сутки, 13 июля, в Донецкой области выявили 31 случай заражения коронавирусом. При этом двое ранее заболевших скончались.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 90 970 заболевших COVID-19. При этом выздоровели 88 219 пациентов, а 2 371 человек умер.



С начала прививочной кампании в Донецкой области первую дозу вакцины от ковида получили 92 637 человек. Привились второй дозой препарата и завершили вакцинацию 48 887 человек.

За минувшие сутки Украине выявили 547 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 797 человек, а 25 умерли.