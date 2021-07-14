Путин предложил Зеленскому не спешить со встречей

Президент России Владимир Путин считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно внимательно проанализировать его статью «Об историческом единстве русских и украинцев», прежде чем дискутировать о ней.



Так он прокомментировал предложение Зеленского обсудить тезисы его статьи при личной встречи.



«Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы», — сказал Путин в интервью, которое было показано на телеканале «Россия 24».



Путин предположил, что украинские власти «так и сделают». «Они найдут, о чем здесь поговорить. Когда я говорю "они", я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины», — уточнил президент РФ.

12 июля была опубликована статья Путина, посвященная Украине. В ней он, в частности, утверждает, что Украина — это «детище советской эпохи», а в войне на Донбассе и аннексии Крыма якобы виноваты страны Запада.



Статью Путина уже раскритиковал украинский вице-премьер Алексей Резников.