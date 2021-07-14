СМИ: Куратор нардепов от «Слуги народа» встречался с соратником Козака и Медведчука

Бизнесмен Илья Павлюк, которого СМИ называют куратором около тридцати народных депутатов от «Слуги народа», по меньшей мере трижды в течение месяца встречался с экс-помощником нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и руководителем близкой к Виктору Медведчуку общественной организации Яном Марченко. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.



По информации журналистов, встречи произошли 28 мая, 8-го и 14 июня. Они происходили на парковке гостиницы «Украина».



Журналисты отмечают, что встречи происходили специфически. Павлюк приезжал на место первым, долго ждал, но уже во время встречи мужчины практически не разговаривали. Зато Марченко передавал Павлюку телефон и бизнесмен вел беседы уже с кем-то третьим.



Ян Марченко в предыдущем созыве был помощником на общественных началах народного депутата Тараса Козака. До 2017 года был совладельцем четырех аграрных компаний: ООО «Ландрас-Агро», ООО «Тамаваровудекспорт», ООО «МБК Агротехника», ООО «Галицкая аграрная компания». Затем его доля в компаниях перешла в собственность жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.



Вместе с этим, Ян Марченко до сих пор является руководителем РГО «Клуб Козак», которая, по сути, захватила землю на заповедном Трухановом острове под тренировочную базу охранников Виктора Медведчука.



Журналисты предполагают, что Марченко мог сконтактировать по телефону Павлюка, который является частым гостем Офиса президента, или с Тарасом Козаком или с Виктором Медведчуком. Оба сейчас под санкциями, их подозревают в государственной измене. При этом, Медведчук находится в Украине, а вот место пребывания Козака точно неизвестно, но скорее всего он находится в Беларуси.



Зимой журналисты Bihus.Info зафиксировали регулярные визиты «слуг народа» в офис Павлюка перед важными голосованиями. Также журналисты выяснили, что эти депутаты регулярно действуют в интересах бизнеса олигарха Ахметова.