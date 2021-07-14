«ДНР» сообщила о 132 новых заболевших ковидом и 10 умерших

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 132 новых случая заболевания коронавирусом. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 10 человек, а 337 пациентов выздоровели.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



Всего с начала пандемии на неподконтрольной Украине части Донецкой области ковидом заболели 44 947 человека. Из них выписаны – 38 597 человек, а умерли – 3 405. Продолжают болеть 2 945 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 87 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 67 заболевших. Всего на лечении находится 1 160 пациентов с пневмониями, из них 568 на кислородной поддержке (+16 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.