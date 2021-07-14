На Луганщине разоблачили подпольную лабораторию и канал контрабанды медпрепаратов в Европу

Служба безопасности Украины заблокировала контрабанду сильнодействующих медицинских препаратов из Луганской области. Местный житель организовал подпольную лабораторию и поставлял свою «продукцию» в страны Западной Европы и Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, нелегальный бизнес наладил житель города Счастье. В собственной квартире он обустроил лабораторию для изготовления медпрепаратов, сырье закупал в Китае. Клиентов подыскивал через собственный интернет-магазин и на форумах для бодибилдеров.



Делец переправлял готовый «товар» заказчикам под видом биодобавок - через один из международных почтовых сервисов.



По данным правоохранителей, за несколько месяцев он получил таким образом более 1 млн грн.



Открыто уголовное производство по ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование.

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