Главврач онкоцентра в Донецке: На фоне COVID-19 растет число заболевших раком

В отдельных районах Донецкой области фиксируется ежегодный прирост до 5% среди онкобольных пациентов. Были локализации до 10% прироста. Об этом заявил главный врач Донецкого онкологического центра Игорь Седаков.



«В силу ограничений передвижений, мы сейчас фиксируем не только прирост заболеваемости 4,5%, но и повышение удельного веса пациентов с распространенными формами злокачественных образований», — рассказал он в комментарии Telegram-каналу «Донбасс решает».



Седаков связывает растущую статистику онкобольных с затягиванием первичного осмотра, в том числе, из-за распространения COVID-19: «Потому что люди, боясь заболеть ковидом, боясь заразиться или находясь в семье, ухаживая за больными и родственниками, затягивают время первичного обращения».