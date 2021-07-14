СБУ обжалует решение о домашнем аресте Семенченко

СБУ будет подавать апелляцию на решение Соломенского райсуда Киева, который изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест для бывшего народного депутата Семена Семенченко. Об этом в СБУ сообщили в комментарии «Радио Свобода».



«Правоохранительные органы будут подавать апелляцию на решение Соломенского районного суда города Киева, который сегодня изменил меру пресечения для Семена Семенченко. Отдельно отметим: на прошлой неделе СБУ объявила о новой и изменила ранее сообщенное подозрение относительно Семена Семенченко», — говорится в сообщении.



В СБУ добавили, что Семенченко подозревается в организации незаконного приобретения, хранения и передачи огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенное предварительному сговору группой лиц.



Новое подозрение объявлено ​​через получение заключений экспертиз оружия и боеприпасов, а также после изучения показаний свидетелей, указали в СБУ.

Семенченко арестовали в рамках дела о так называемой частной военной компании — незаконном вооруженном формировании, которое разоблачила СБУ 24 марта. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.



Организаторами деятельности «ЧВК» СБУ называет Семена Семенченко и известного как «внештатный агент НАБУ» Евгения Шевченко. Суд арестовал Шевченко на два месяца с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.



По версии следствия, летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.