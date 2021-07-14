Суд приговорил боевика с позывным «Чечен» к 10 годам заочно

Шевченковский районный суд Черновцов вынес приговор участнику террористической организации Олегу Заходякину. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор.



По данным следствия, Заходякин весной 2014 года добровольно вошел в состав незаконного вооруженного формирования «11 полк 1 АК ДНР» группировки «ДНР».



«Мужчина участвовал в боях между украинской армией и пророссийскими террористическими группировкой на окраине н. п. Волноваха Донецкой области, во время которых погибли военнослужащие Вооруженных сил Украины. К следствию и суд Заходякин не явился, хотя считается, что был осведомлен о уголовное дело», — говорится в приговоре.



Адвокат в ходе заседания заявил, что обвиняемого на преступление спровоцировала политическая ситуация в стране.



Суд заслушал двух свидетелей, которые ранее вместе с обвиняемым служили в незаконных военных формированиях «ДНР». Один из них рассказал, что у Заходякина был позывной «Чечен». По его словам, что обвиняемый всегда носил при себе оружие, а именно пистолет в кобуре и автомат Калашникова. Они вместе дислоцировались в гостинице «Прага» в городе Донецк. Там базировались военные формирования «ДНР».



Следователи составили протоколы осмотра страниц Заходякин в «Одноклассниках» и Instagram.



«Из соцсетей видно, что обвиняемый состоит в группах сепаратистского характера и распространяет выставленные в них материалы, также фото Заходякина в военной форме "ДНР", с оружием и в компании боевиков», — отметили в суде.



Кроме этого, на сайте «Музей Новороссии в Санкт-Петербурге» размещено «Интервьюс Заходякиным, где обвиняемый рассказывает об участии в боевых действиях за «ДНР», в частности, в Славянске Донецкой области.



Суд заочно приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, за исключением жилья.