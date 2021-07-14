В Мариуполе выплатят 5 миллионов гривен помощи пострадавшим от непогоды

В Мариуполе на материальную помощь жителям, пострадавшим от непогоды, выделили 5 миллионов гривен, сообщает пресс-служба горсовета.



Директор департамента по вопросам развития жилищного фонда и ремонтов коммунальной собственности Сергей Марчук рассказал, что пострадало 207 домов. Из них завершили работы по 92 адресам, 66 домов продолжают ремонтировать.



Мэр города Вадим Бойченко поручил до 1 октября ликвидировать все последствия стихии.



После масштабных затоплений в Мариуполе создают гидротехническую службу, которая будет формировать инженерные решения по системе водоотведения, осуществлять текущее содержание ливневых систем и тюбингов, проводить их регулярную механическую очистку.



На базе службы планируется создать две бригады, которые будут обслуживать все районы города. В их распоряжении будет девять единиц специализированной техники.



Кроме того, в Мариуполе начнут разрабатывать электронную карту водоотведения, но прежде предстоит восстановить информацию, которая сгорела в горсовете в 2014 году.



«На сегодня мы не имеем полной информации о всех ливневых приемниках и тюбингах, которые существуют в городе. Вся информация сгорела в горсовете. Необходимо ее восстановить в полном объеме и добавить к существующему Геопорталу Мариуполя», – отметил Вадим Бойченко.